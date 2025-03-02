Жители Тобольска празднуют Масленицу в музее-заповеднике

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С 25 февраля по 2 марта в Семейном музейном центре Тобольского музея-заповедника "Камелёк" и Доме мастеров проходят мастер-классы, на которых знакомят с народными обычаями и традициями встречи Масленицы. Все участники получают заряд положительных эмоций и собственноручно сделанные памятные сувениры.

В Семейном музейном центре "Камелёк" прошел мастер-класс "Игрушка из лыка", на котором гости почувствовали атмосферу приближающейся весны, работая над куклой "Масленица" из лыка.

На мастер-классе "Роспись деревянной игрушки" создавали замечательный подарок для себя или близких: символ русского гостеприимства – самовар.

А посетив в Доме мастеров мастер-класс "Чудо-глина", гости не только узнали о традиционных изделиях, которые использовали в быту наши предки, но и создали из глины декоративное панно "Солнышко".