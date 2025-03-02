  • 2 марта 20252.03.2025воскресенье
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Жители Тобольска празднуют Масленицу в музее-заповеднике 

Общество, 12:53 02 марта 2025

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С 25 февраля по 2 марта в Семейном музейном центре Тобольского музея-заповедника "Камелёк" и Доме мастеров проходят мастер-классы, на которых знакомят с народными обычаями и традициями встречи Масленицы. Все участники получают заряд положительных эмоций и собственноручно сделанные памятные сувениры.

В Семейном музейном центре "Камелёк" прошел мастер-класс "Игрушка из лыка", на котором гости почувствовали атмосферу приближающейся весны, работая над куклой "Масленица" из лыка.

На мастер-классе "Роспись деревянной игрушки" создавали замечательный подарок для себя или близких: символ русского гостеприимства – самовар.

А посетив в Доме мастеров мастер-класс "Чудо-глина", гости не только узнали о традиционных изделиях, которые использовали в быту наши предки, но и создали из глины декоративное панно "Солнышко".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 02.03.2025Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем говорят их коты
16:44 02.03.2025Битва блинопеков собрала участников из разных городов на Масленице в Ялуторовске
16:32 02.03.2025Учителя и воспитатели требуются в Тюменской области
15:01 02.03.2025Для тюменских студентов с 9 марта стартует программа развития предпринимательства "Я в деле"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора