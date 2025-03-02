Учителя и воспитатели требуются в Тюменской области

В банке вакансий Тюменской области – сотни предложений для трудоустройства педагогических работников.

В образовательные организации региона требуются 256 учителей, 49 учителей по русскому языку и литературе, 44 педагога-психолога, 32 педагога-организатора, 6 учителей иностранного языка, 3 преподавателя в начальных классах, сообщает "Вслух.ру".

Найти работу в регионе смогут 146 воспитателей, 45 младших воспитателей, 3 воспитателя яслей.

Открыто 25 вакансий для педагогов дополнительного образования, 22 – для преподавателей в колледжах, 26 – для музыкальных руководителей, 9 – для логопедов.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 179 профессий служащих и 140 рабочих специальностей.

По последним данным, в регионе открыто более 20,2 тысячи вакансий. Более четверти обратившихся с начала года уже трудоустроены.

В помощь соискателям и работодателям интерактивный портал "Органы службы занятости Тюменской области" http://czn.72to.ru/. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.