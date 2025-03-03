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В Нижнетавдинском районе отпраздновали Масленицу

Общество, 18:08 02 марта 2025

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Масленица в Нижнетавдинском районе - блины, молодецкие забавы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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