Тюменские школьники побывали в роли родителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финальные соревнования первого областного конкурса "Импровизация" прошли в Ушаковской средней школе.

В рамках проекта "Семья в теме" состязались 23 команды из разных районов Тюменской области, победившие в муниципальных этапах турнира.

Каждая команда состояла из пяти человек – двух учащихся, двух родителей и педагога, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Главная задача нашего проекта "Семья в теме" – единение всех членов образовательного и воспитательного процесса – родителей, детей и педагогов, – прокомментировала региональный координатор "Навигаторов детства" Анна Хомякова. – Это конкурс импровизации, где дети, примерив на себя роль родителей, могут показать, как они видят их со стороны. А родители, наоборот, оказываются на месте своих детей. При этом педагоги проявляют себя в качестве участников воспитательного процесса".

Конкурс впервые прошел в 2023 году в школах Тюмени, а в 2025 году - в каждом муниципалитете Тюменской области.