"Сказка в ладошках": в Ишиме подвели итоги семейного творческого конкурса
Более 400 семей участвовали в конкурсе "Сказка в ладошках", итоги которого подвели в Ишимском музейном комплексе.
Например, очень интересную работу представили учитель школы №5 Ишима Татьяна Никитина и ее 12-летняя дочь Дарья. Они создали оригинальную фигуру эльфа из сказки братьев Гримм "Румпельштильцхен".
Среди других конкурсных работ можно было увидеть казахскую юрту из историй про народного героя Алдара-Косе, а еще - армянскую сказку "Говорящая рыба". В рамках конкурса перед юными ишимцами выступили артисты театра армяно-российской дружбы им. Ованнеса Туманяна.
Проект семейного конкурса реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.