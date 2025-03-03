  • 3 марта 20253.03.2025понедельник
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер южный

"Сказка в ладошках": в Ишиме подвели итоги семейного творческого конкурса

Общество, 20:47 02 марта 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 семей участвовали в конкурсе "Сказка в ладошках", итоги которого подвели в Ишимском музейном комплексе.

Например, очень интересную работу представили учитель школы №5 Ишима Татьяна Никитина и ее 12-летняя дочь Дарья. Они создали оригинальную фигуру эльфа из сказки братьев Гримм "Румпельштильцхен".

Среди других конкурсных работ можно было увидеть казахскую юрту из историй про народного героя Алдара-Косе, а еще - армянскую сказку "Говорящая рыба". В рамках конкурса перед юными ишимцами выступили артисты театра армяно-российской дружбы им. Ованнеса Туманяна.

Проект семейного конкурса реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 02.03.2025"Сказка в ладошках": в Ишиме подвели итоги семейного творческого конкурса
19:51 02.03.2025Тюменские школьники побывали в роли родителей
18:08 02.03.2025В Нижнетавдинском районе отпраздновали Масленицу
17:03 02.03.2025Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем говорят их коты

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора