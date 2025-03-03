4 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в читальном зале библиотеки ГАУ Северного Зауралья начнется литературный час, посвященный 210-летию со дня рождения П.П. Ершова. 12+.

В Тюмени в 14 часов начнется прямой эфир на тему "Питание во время беременности и после родов. Рациональное питание мамы — основа здоровья ребёнка" в рамках проекта "Мама на все 100". 14+

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке начнется презентация переиздания "Конька-Горбунка" Общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска". 0+

В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнутся всероссийские соревнования по сноуборду в рамках проекта "Формула хороших дел". 0+

В с. Каскара Тюменского района в 18 часов в концертном зале ЦКиД "Юность" в рамках проекта "Сердце тыла" для участников СВО и их семей начнется музыкальный спектакль "Бабья доля". 6+

В Ишиме в в рамках нацпроекта "Наука и университеты" стартует Всероссийская научно-практическая конференция "Код Ершова. Гений с сибирской душой". 14+

Интересное в этот день:

1726 — В Санкт-Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.

1762 — Император Пётр III подписал указ "О свободной для всех торговле".

1803 — в России землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.

1818 — в Москве открыт бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.

1877— изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1921 — образована Абхазская ССР.

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 — с космодрома "Свободный" осуществлен первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".

2009 — открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 — выборы президента России: Владимир Путин избран президентом России на третий срок.