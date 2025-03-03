4 марта - события дня
В Тюмени в 11 часов в читальном зале библиотеки ГАУ Северного Зауралья начнется литературный час, посвященный 210-летию со дня рождения П.П. Ершова. 12+.
В Тюмени в 14 часов начнется прямой эфир на тему "Питание во время беременности и после родов. Рациональное питание мамы — основа здоровья ребёнка" в рамках проекта "Мама на все 100". 14+
В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке начнется презентация переиздания "Конька-Горбунка" Общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска". 0+
В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнутся всероссийские соревнования по сноуборду в рамках проекта "Формула хороших дел". 0+
В с. Каскара Тюменского района в 18 часов в концертном зале ЦКиД "Юность" в рамках проекта "Сердце тыла" для участников СВО и их семей начнется музыкальный спектакль "Бабья доля". 6+
В Ишиме в в рамках нацпроекта "Наука и университеты" стартует Всероссийская научно-практическая конференция "Код Ершова. Гений с сибирской душой". 14+
Интересное в этот день:
1726 — В Санкт-Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.
1762 — Император Пётр III подписал указ "О свободной для всех торговле".
1803 — в России землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.
1818 — в Москве открыт бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.
1877— изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.
1921 — образована Абхазская ССР.
1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари.
1997 — с космодрома "Свободный" осуществлен первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".
2009 — открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.
2012 — выборы президента России: Владимир Путин избран президентом России на третий срок.