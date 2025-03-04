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5 марта - события дня

Общество, 17:54 04 марта 2025

t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. 18+

В Тюмени в 10 часов 30 минут в специальной библиотеке для слепых начнется игра "В сказке той живёт конёк…" . 0+

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре продолжит работу Туристско-информационный центр Челябинска. 0+

В Тюмени в 14 часов в Центре татарской культуры города (ул. Щербакова, 4/11) начнется праздничная программа "Матерям, женам, сестрам защитников Отечества посвящается". 0+

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется первая встреча в рамках тематического цикла "Гостиная Менделеева". 12+

В Тобольске в 11 часов на стадионе "Тобол" продолжатся всероссийские соревнования по сноуборду в рамках проекта "Формула хороших дел". 6+

В Вагайском районе на мемориале в центральном парке села Вагай в 12 часов зажгут Вечный огонь всероссийской акции "Храним огонь Победы". 12+

Интересное в этот день:

1521 — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

1665 — В Лондоне вышел первый в мире научный журнал — "Философские труды Королевского общества".

1762 — Император Пётр III подписал манифест об уничтожении Тайной канцелярии.

1869 — Дмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов Русскому химическому обществу.

1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

1902 — основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид).

1938 — в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

1975 — состоялся первый полет ближнемагистрального пассажирского самолета Як-42.

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