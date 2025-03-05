6 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов 45 минут в центре эстетического воспитания детей "В Доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30, вход со стороны спортивной площадки) начнется открытие флигеля "Дом сказки Ершова". 0+
В Тюмени в 15 часов на пешеходной ул. Дзержинского откроется уличная выставка "Мир сказки П.П. Ершова "Конёк-Горбунок". 0+
В Тюмени начнется работа горячей линии Роспотребнадзора по защите прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг. Тел. 8 (3452) 20-31-11, 20-22-89, 69-67-83.
В селе Каскара Тюменского района в ЦКиД "Юность" (ул. Ленина, 7) в 15 часов начнется торжественное закрытие конкурса "Педагогический калейдоскоп – 2025".
В Абатском районе состоится открытие новой водоочистной станции.
Интересное в этот день:
1757 — в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания — "Российская в Константинополе…".
1876 — Александр Белл запатентовал телефон.
1891 — установлены дипломатические отношения между Россией и Великим Герцогством Люксембург.
1912 — добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.
1957 — первый полёт пассажирского турбовинтового самолёта Ан-10.
1960 — в СССР сформирована первая группа космонавтов из двадцати военных летчиков.
1997 — на свет появилась клонированная овца Долли.
2007 — при посадке в Джокьякарте (Индонезия) выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился и загорелся самолёт Boeing 737-497. Погиб 21 человек.
2014 — открытие XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, Россия.