Вечный огонь зажгли в селе Вагай в честь 80-летия Победы

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Вечный огонь зажгли в селе Вагай в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 5 марта. Мемориал землякам, которые погибли в годы войны, перевели на сетевое газовое снабжение. Огонь памяти теперь здесь будет гореть постоянно. Частицу пламени в Вагай доставили из Тобольска.

Право зажечь Вечный огонь на мемориале предоставили почетному гражданину Вагайского района, атаману хуторского казачьего общества "Вагайское" Владимиру Шиловских, ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Ильшату Тимирову и юнармейцу Илине Юлташевой.

Как подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, регион является частью огромной страны и это большая честь понимать эстафету. "Ещё один Вечный огонь подключен к сетевому газу. Уверен, что многие поколения жителей региона и села Вагай будут, глядя на него, вспоминать всех, кто отдал свою жизнь защищая нашу Родину и станут с надеждой ждать тех, кто сейчас защищают Отечество", - уточнил замгубернатора.

По словам заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Табачука, в рамках акции "Храним огонь победы" газовики по всей стране переведут более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

"В канун 9 мая в режиме онлайн будут зажжены сразу 80 огней в регионах страны. В зоне обслуживания "Газпрома" находится более 1 тысячи 800 мемориалов с Вечными огнями. В Тюменской области теперь их уже девять. Компании группы обеспечивают газификацию мемориалов, поставку газа и регулярное техобслуживание памятников. Хочу подчеркнуть, что по решению президента Владимира Владимировича Путина с 1 мая 2022 года поставка природного газа на мемориалы с огнями осуществляется на безвозмездной основе", - уточнил представитель компании.

По словам Илины Юлташевой, память о героях Великой Отечественной войны передается из поколения в поколение. "Герои войны запечатлены в каждом семейном фотоальбоме. Мои родители каждый день Победы перелистывают страницы семейной летописи и свято чтят героев. Сейчас учусь в 10 классе, участвую в городских, областных творческих фестивалях и планирую стать экологом. Я горда, что у меня такие достойные прадеды", - поделилась она.

Прадед юной жительницы Вагая Алиакпар Абусагитович Урсин с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне, подвозил боеприпасы. А прабабушка - Амина Мухаметовна Урсина была труженицей тыла.

Отметим, для перевода Вечного огня с сжиженного на сетевое топливо газовики проложили распределительный газопровод протяжённостью 50,7 м, установили газораспределительный пункт, газогорелочное устройство и символическую звезду.

Мемориал в Ваге открыли в 1968 г. Спустя годы его обновили: с одной стороны стелы расположена скульптура солдата с непокрытой головой и опущенным оружием, с другой — пожилая женщина с мальчиком, сжимающим в руках гаечный ключ. На отдельных плитах высечены 454 имени погибших жителей Вагайского района. В их числе и Герой Советского Союза, учитель Иван Корольков.

Оксана Корнеенкова