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8 марта - события дня

Общество, 17:54 07 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в10 часов в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). 12+

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) продолжит работу ярмарка IGOLKAmarket. 0+

В Тюмени в 12 часов в ЦКИИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Сегодня праздник у девчат". 0+

В Тюмени в 15 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется концерт "Любовь. Весна. Цветы". 6+

Интересное в этот день:

1535 — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова.

1710 — вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием "География, или краткое земного мира описание".

1755 — в Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке — "Цефал и Прокрис" Франческо Арайи.

1791 — запатентован копёр для забивания свай.

1806 — по указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.

1904 — гибель эскадренного миноносца "Стерегущий".

1910 — в Китае запрещено рабство.

1959 — открыта антарктическая научная станция "Лазарев".

1977 — несколько групп астрономов США, Австралии, Индии, ЮАР открыли кольца Урана.

1982 — редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов.

2006 — автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter достигла Марса. 18+

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