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Образовательный военно-исторический проект "Героев славим имена" стартует в Тюменской области

Общество, 18:13 11 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательный военно-исторический проект "Героев славим имена" стартует в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюменской области. Им планируют охватить жителей Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Ялуторовска, Омутинского, Упоровского и Казанского районов.

Инициаторами проекта выступили члены комиссии по поддержке ветеранов, участников войн и военно-патриотическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области. Автор и вдохновитель – председатель комиссии Игорь Ревякин.

Как сообщает издание “Тюменская область сегодня”, каждое комплексное мероприятие включит в себя литературно-музыкальную композицию "Из одного металла льют – медаль за бой, медаль за труд", экскурсию по мобильному интерактивному музею и проведение настольной игры "Путь к Победе". Встречи посвятят подвигам героев-тюменцев, совершенным во времена Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Мероприятия проекта начнут проводить в мае. Одним из центральных элементов станет настольная игра "Боевой путь сибирских дивизий". Она состоит из карточек с парными изображениями.

Также в рамках проекта создадут передвижную выставку "Вклад Тюмени в Победу". На мобильных стендах и витринах покажут экспонаты, найденные на местах боев сибирских дивизий, а также информацию о Тюмени в годы войны.

Стационарная выставка "Дивизии Победы" станет еще одной частью проекта. Здесь представят копии боевых знамен дивизий, сформированных в Тюменской области.

Кроме того, авторы проекта хотят создать музей, в котором осветят формирование и службу добровольческих батальонов "Иртыш", "Тобол", "Тайга" и "Сибирь" в зоне проведения специальной военной операции.

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# Великая Отечественная война , проекты , СВО

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