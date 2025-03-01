Тюменские студенты-медики рассказывают школьникам о важности сна

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Викторину "Сон для меня" провела для участников смены оздоровления и реабилитационного лечения в "Ребячьей республике" студентка, амбассадор карьерных инициатив Тюменского медицинского университета и руководитель проекта "Приоритет – здоровье" Анастасия Нестерова.

Она рассказала школьникам, почему полноценный сон важен для здоровья, как выстроить правильный режим дня, какие привычки помогают засыпать легче, а какие, наоборот, мешают организму отдохнуть. Дети обсудили, как качество сна влияет на самочувствие, настроение и учебу, а также получили практические советы, которые смогут применять каждый день.

"Я обозначила ребятам важные теоретические аспекты, провела викторину. Занятия с подрастающим поколением на подобные темы важны и нужны. Ребята и взрослые должны знать основы гигиены сна, поскольку расстройства сна, а в частности - бессонница, ассоциированная с хронической повышенной тревожностью, - очень частое явление. А как мы знаем, плохое качество сна и его недостаток влияют на здоровье всех систем организма. Я рассказала ребятам и вожатым несколько правил для поддержания правильного и здорового режима сна, которыми пользуюсь сама", - сообщила студентка.

Будущие врачи и амбассадоры лиги карьерных инициатив ТМУ проводят подобные санитарно-профилактические мероприятия на различные темы в школах и лагерях.