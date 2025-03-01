Тюменские студенты устроят научные дебаты на медицинскую тему
Стученческие научные дебаты пройдут в Тюменском медицинском университете в рамках форума "Медицина будущего-2025".
К участию приглашают команды из четырех человек. Для регистрации необходимо заполнить заявку до 23 марта и указать интересующую тему. Всего на выбор представлено 11 вопросов: от военной психиатрии до проблемы авторских прав в области здравоохранения, сообщает пресс-служба ТМУ.
Дебаты состоятся 29 марта в главном корпусе университета. Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 18+.