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Тюменские военнослужащие написали песню про "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Общество, 18:07 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские военнослужащие написали песню "Учим будущих героев" про "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщает инфоромационный центр правительства Тюменской области.

Инструкторский состав отряда "БАРС-256" резервного стрелкового полка Тюменской области занимается подготовкой военнослужащих: проводит занятия по управлению БПЛА, разведке, тактической медицине и другим дисциплинам. В свободное от работы время тюменские инструкторы решили создать музыкальную группу "Аниматоры" – писать патриотические песни и снимать на них клипы.

Название группы появилось, когда мама одного из резервистов поздравляла его с днем рождения по телефону. Тогда он находился на полигоне, и вокруг были слышны звуки взрывов и выстрелов. Чтобы мама не переживала, резервист сказал, что это фейерверк и приехали аниматоры.

Послушать новую песню группы "Учим будущих героев" можно во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Rutube. Над ее созданием работали инструкторы с позывными "Кин", "Мага" и "Шимус".

В Тюменской области продолжается прием заявок от бойцов СВО для участия в региональной кадровой программе "Боевой кадровый резерв". Подать заявку можно до 30 марта. Подробнее – на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

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# песня , СВО

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