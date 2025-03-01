Тюменские военнослужащие написали песню про "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
Тюменские военнослужащие написали песню "Учим будущих героев" про "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщает инфоромационный центр правительства Тюменской области.
Инструкторский состав отряда "БАРС-256" резервного стрелкового полка Тюменской области занимается подготовкой военнослужащих: проводит занятия по управлению БПЛА, разведке, тактической медицине и другим дисциплинам. В свободное от работы время тюменские инструкторы решили создать музыкальную группу "Аниматоры" – писать патриотические песни и снимать на них клипы.
Название группы появилось, когда мама одного из резервистов поздравляла его с днем рождения по телефону. Тогда он находился на полигоне, и вокруг были слышны звуки взрывов и выстрелов. Чтобы мама не переживала, резервист сказал, что это фейерверк и приехали аниматоры.
Послушать новую песню группы "Учим будущих героев" можно во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Rutube. Над ее созданием работали инструкторы с позывными "Кин", "Мага" и "Шимус".
В Тюменской области продолжается прием заявок от бойцов СВО для участия в региональной кадровой программе "Боевой кадровый резерв". Подать заявку можно до 30 марта. Подробнее – на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.
Видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области