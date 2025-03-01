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При подготовке к паводку особое внимание уделяют трассе Тюмень – Омск

Общество, 19:24 25 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

При подготовке к паводку особое внимание уделяют автомобильной дороге Р-402 Тюмень – Омск в Абатском районе. В 2024 году вода у с. Абатское поднялась на метр выше уровня самой трассы. Чтобы защитить дорогу, там возвели земляные насыпи с обеих сторон. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом году будем действовать по схожему плану. Главное – защитить трассу и сохранить транспортное сообщение. Напомню, что Р-402 – единственная дорога, которая связывает восток и запад нашей страны", - отметил глава региона.

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# Александр Моор , паводок

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