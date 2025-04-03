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Археологический форум планируют провести в Тюменской области

Общество, 15:43 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Археологический форум планирует провести АНО "Междисциплинарная археологическая научно-учебная лаборатория" в Тюмени. На его организацию тюменцы собираются запросить от 300 до 500 тыс. рублей в конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

"Мы несколько лет выступаем среди школьников и студентов, поэтому понимаем, что есть очень большая проблема в этом направлении. У ребят нет правильно сформированного понимания, что такое археология и археологическое наследие. Надеемся этим событием восполнить пробел в знаниях ребят и провести для них мастер-классы, интересные интерактивные лекции и сделать интегрированные выставки. Пока думаем так, возможно, потом программу расширим", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по организационно-правовым вопросам междисциплинарной археологической учебной лаборатории Дарья Скорикова.

Еще одна цель НКО – объединить тюменских археологов в сообщество. По словам Дарьи, сейчас они все работают разрознено, и получить от них обратную связь по проекту или поделиться исследованиями, а также планами практически невозможно. "Мы призываем археологов показать, что можем собраться и сделать в регионе вместе какой-то классный проект, а не просто ездить в другие регионы", - добавила она.

Напомним, что заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области принимают до 7 апреля. Итоги будут объявлены не позднее 1 июня.

Виктория Макарова

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# археология , социально ориентированные некоммерческие организации

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