Предприниматель из Нижней Тавды получил 192 тыс. рублей на открытие студии машинной вышивки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей Нижнетавдинского района Игорь Камышев открыл с господдержкой студию машинной вышивки. По программе социального контракта он получил от центра занятости населения 192 тыс. рублей.

Для расширения предпринимательских возможностей Игорь также воспользовался дополнительными мерами поддержки: проконсультировался со специалистами Нижнетавдинского представительства Инвестагентства Тюменской области, получил комплексную услугу от регионального Центра "Мой бизнес" по изготовлению флаеров.

Сейчас в студии Игоря изготавливают оригинальную сувенирную продукцию. "Без господдержки воплотить мечту в жизнь было бы очень сложно", — признаётся предприниматель.

Поддержка субъектам МСП оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".