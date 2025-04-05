Вождение электросамокатов включили в программу турнира "Безопасное колесо" в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Этап по фигурному вождению электросамокатов включили в этом году в программу конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в Тюменской области. Организаторы рассчитывают, что это поможет школьникам стать более осознанными на дороге и лучше знать ПДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В Тюменской области все больше школьников ездят на самокатах и электросамокатах, попадают в ДТП на этих средствах передвижения. Именно поэтому в конкурс включен этап по вождению СИМ", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Он уточнил, что конкурсе "Безопасное колесо" ежегодно принимают участие более 15 тыс. школьников. Муниципальные этапы уже стартовали. Региональный тур пройдет в мае, к участию будут также приглашены ребята из Ямала и Югры.



