190 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали камеры фото- и видеофиксации в Тюменской области с начала 2025 года. Жители региона и транзитные водители стали чаще превышать скоростной режим, но реже проезжать перекрестки на красный сигнал светофора, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Фиксируются и новые составы правонарушений, такие как неиспользование ремней безопасности и защитных мотошлемов - их выявлено более четырех с половиной тысяч. Также использование мобильного телефона во время движения, таких нарушений выявлено почти тысяча двести", - сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мониторинг ДТП в местах расположения камер на дорогах, в случае необходимости меняют их дислокацию.

Тюменских водителей призывают выбирать безопасную скорость и не превышать скоростной режим. Каждое второе ДТП в регионе происходит из-за ошибок в выборе скорости. Более 6 тысяч водителей повторно превысили скорость на величину от 40 до 60 километров в час.