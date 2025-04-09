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190 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области с начала года

Общество, 16:38 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали камеры фото- и видеофиксации в Тюменской области с начала 2025 года. Жители региона и транзитные водители стали чаще превышать скоростной режим, но реже проезжать перекрестки на красный сигнал светофора, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Фиксируются и новые составы правонарушений, такие как неиспользование ремней безопасности и защитных мотошлемов - их выявлено более четырех с половиной тысяч. Также использование мобильного телефона во время движения, таких нарушений выявлено почти тысяча двести", - сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мониторинг ДТП в местах расположения камер на дорогах, в случае необходимости меняют их дислокацию.

Тюменских водителей призывают выбирать безопасную скорость и не превышать скоростной режим. Каждое второе ДТП в регионе происходит из-за ошибок в выборе скорости. Более 6 тысяч водителей повторно превысили скорость на величину от 40 до 60 километров в час.

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , камеры видеонаблюдения

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