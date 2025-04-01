Улицу Гагарина в поселке Андреевском отремонтируют по нацпроекту

пресс-служба Тюменского района пресс-служба Тюменского района

Улицу Гагарина в поселке Андреевском отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Подрядчик обновит профиль дорожного полотна, произведет обкатку щебнем, уложит двойной слой асфальтобетона, углубит водопропускные канавы и укрепит обочины, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

"Общая протяженность улицы составляет более 400 метров. Специалисты зашли на объект в начале этой недели: сейчас здесь уплотняют щебеночное основание при помощи катков. Работа идет в плановом режиме. Местные жители с воодушевлением ждут, когда начнут передвигаться по обновленной дороге", - рассказал глава Андреевского сельского поселения Альберт Алтынгузин.

Всего на территории района 11 улиц и переулков носят имя великого космонавта. Они расположены в Андреевском, Боровском, Богандинском, Винзилинском, Каскаринском, Успенском, Червишевском и Чикчинском сельских поселениях.

В 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 20 сельских поселениях Тюменского района отремонтируют 98 улиц общей протяженностью более 56 км.