  • 10 апреля 202510.04.2025четверг
  • USD86,0923
    EUR95,0910
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-восточный

Путин похвалил Тюменскую область за реализацию жилищных проектов

Общество, 20:39 10 апреля 2025

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Владимир Путин похвалил Тюменскую область за реализацию жилищных проектов в рамках использования инфраструктурных облигаций. Об успешной реализации строительства жилого комплекса в районе аэропорта "Плеханово" в Тюмени, который строится при участии ДОМ.РФ, президенту доложил генеральный директор госкорпорации Виталий Мутко, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

"Этот проект в Тюмени, который мы построили, самый первый, мы его уже ввели. Компания "Страна Девелопмент" строила. Регион попросил у нас – мы землю отдали, регион сам ее купил, выдал застройщикам. Мы дали туда инфраструктурный займ, дали проектное финансирование и обеспечили льготную ипотеку. То есть мы стали институтом полного цикла", - отметил Виталий Мутко.

К реализации проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций в Тюменской области приступили в 2021 году. До 2027 года будет построено 380 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, в данный момент с использованием инфраструктурных облигаций реализуется ещё и второй проект в районе объездной дороги города Тюмени и улицы Московский тракт. Рассчитан он до 2035 года. Будет построено 509 тыс. кв. м жилья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , Главное управление строительства Тюменской области , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 10.04.2025Путин похвалил Тюменскую область за реализацию жилищных проектов
20:31 10.04.2025Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Школа фермера"
19:58 10.04.2025В Тюмени для иногородних студентов пройдет серия турниров
19:35 10.04.2025В Нижнетавдинском районе избрали нового главу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора