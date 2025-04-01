Путин похвалил Тюменскую область за реализацию жилищных проектов

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Владимир Путин похвалил Тюменскую область за реализацию жилищных проектов в рамках использования инфраструктурных облигаций. Об успешной реализации строительства жилого комплекса в районе аэропорта "Плеханово" в Тюмени, который строится при участии ДОМ.РФ, президенту доложил генеральный директор госкорпорации Виталий Мутко, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

"Этот проект в Тюмени, который мы построили, самый первый, мы его уже ввели. Компания "Страна Девелопмент" строила. Регион попросил у нас – мы землю отдали, регион сам ее купил, выдал застройщикам. Мы дали туда инфраструктурный займ, дали проектное финансирование и обеспечили льготную ипотеку. То есть мы стали институтом полного цикла", - отметил Виталий Мутко.

К реализации проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций в Тюменской области приступили в 2021 году. До 2027 года будет построено 380 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, в данный момент с использованием инфраструктурных облигаций реализуется ещё и второй проект в районе объездной дороги города Тюмени и улицы Московский тракт. Рассчитан он до 2035 года. Будет построено 509 тыс. кв. м жилья.