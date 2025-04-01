  • 13 апреля 202513.04.2025воскресенье
  • USD84,0040
    EUR96,2163
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменцы презентовали форум "УТРО-2025" в национальном центре "Россия"

Общество, 11:40 13 апреля 2025

из личного архива участников | Фото: из личного архива участников

Лидеры молодежных движений Тюменской области презентовали форум "УТРО-2025" в национальном центре "Россия" Москвы. Событие пройдет осенью в Тюмени, сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

"Почему именно вам нужно посетить форум "УТРО"? Потому что он объединяет молодых профессионалов, готовых развиваться и брать ответственность за будущее своей Родины. Участники нашего форума развивают патриотизм, а приглашенные эксперты готовы не просто общаться с молодежью, а помогать нам и вместе с нами развивать регионы и страну в целом", - отметила в своём выступлении руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Отметим, регион также представляли координатор Всероссийского проекта "Твой Ход" в Тюменской области Ольга Глухова, специалист юргинского центра развития детей и молодёжи "Лидер" Алёна Бухольцева, руководитель проектов Музсходка и M'uzLab. Just Suzie Сюзанна Иванова.

Представители Тюменской области побывали и на презентации национального проекта "Молодежь и дети", старте форумного сезона Росмолодёжи-2025. На платформе Росмолодёжь.Форумы открылась регистрация на "Территорию смыслов", "Тавриду", "Машук", "Истоки" и другие события. Лучшие выпускники всероссийских проектов презентовали их на сцене национального центра "Россия".

Больше информации здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 13.04.2025Цветы оранжевого цвета популярны среди тюменских садоводов
15:01 13.04.2025Мария Евдокимова представит Тюменскую область в финале конкурса "Учитель года"
14:41 13.04.2025Тюменские достопримечательности могут войти в топ-30 лучших локаций России
13:43 13.04.2025Тюменские студенты выступят на пешеходной улице Дзержинского

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора