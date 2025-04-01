Тюменцы презентовали форум "УТРО-2025" в национальном центре "Россия"

| Фото: из личного архива участников | Фото: из личного архива участников

Лидеры молодежных движений Тюменской области презентовали форум "УТРО-2025" в национальном центре "Россия" Москвы. Событие пройдет осенью в Тюмени, сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

"Почему именно вам нужно посетить форум "УТРО"? Потому что он объединяет молодых профессионалов, готовых развиваться и брать ответственность за будущее своей Родины. Участники нашего форума развивают патриотизм, а приглашенные эксперты готовы не просто общаться с молодежью, а помогать нам и вместе с нами развивать регионы и страну в целом", - отметила в своём выступлении руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Отметим, регион также представляли координатор Всероссийского проекта "Твой Ход" в Тюменской области Ольга Глухова, специалист юргинского центра развития детей и молодёжи "Лидер" Алёна Бухольцева, руководитель проектов Музсходка и M'uzLab. Just Suzie Сюзанна Иванова.

Представители Тюменской области побывали и на презентации национального проекта "Молодежь и дети", старте форумного сезона Росмолодёжи-2025. На платформе Росмолодёжь.Форумы открылась регистрация на "Территорию смыслов", "Тавриду", "Машук", "Истоки" и другие события. Лучшие выпускники всероссийских проектов презентовали их на сцене национального центра "Россия".

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