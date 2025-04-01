Делегация Тюменской области работает на выставке "Нефтегаз–2025" в Москве

предоставлено Александром Васильевым предоставлено Александром Васильевым

Делегация Тюменской области – представители Ассоциации "Нефтегазовый кластер" и Инвестиционного агентства Тюменской области — работает на XXIV Международной выставке "Нефтегаз-2025.Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса". Она проходит с 14 по 17 апреля.

"Проводим переговоры с потенциальными участниками кластера и уже действующими компаниями по реализации новых проектов. В частности, у нас уже прошли переговоры с компанией "Эпик 380" из Нижневартовска о вступлении в ассоциацию. Мы рассказали об инструментах поддержки, которыми они могут воспользоваться для эффективной реализации своих проектов. В рамках деловой программы представим доклад по достижению технологической независимости ТЭК", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Напомним, в Нефтегазовый кластер входят 196 компаний из 26 регионов страны. Участники ассоциации оперативно отвечают на новые вызовы отрасли, работают над повышением эффективности добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера. Производственные, сервисные компании пользуются всеми инструментами поддержки в рамках функциональной карты Минпромторга РФ.

"Доводить компании до контрактов, удовлетворять запросы заказчиков, загружать производственные мощности, привлекать средства в бюджет региона, создавать новые рабочие места – приоритеты работы кластера", - подчеркнул Александр Васильев.

Заместитель гендиректора регионального инвестагентства Игорь Смолягин делится с участниками выставки информацией о мерах поддержки инвесторов, которые планируют локализовать производств на территории региона. Это льготная аренда земли, поручительство Гарантийного фонда, льготные кредиты, программа кешбэка оборудования и многое другое.

"22 предприятия Нефтегазового кластера получили региональную поддержку в виде предоставления земельных участков, субсидий и инвестзаймов на сумму 155 миллионов рублей за все время существования кластера", - сказал Смолягин.

По информации организаторов выставки "Нефтегаз-2025", в этом году на площади 60 тыс. кв. м принимают участие более 1 тыс. компаний из Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, КНР, Беларуси и Кореи, Турции, Узбекистана и Франции, России. Китай представлен национальной экспозицией.

Предприятия предлагают решения в области КИП и автоматизации, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа. Компании делятся опытом внедрения современных технологий и инжиниринга.

Анжела Лебедева