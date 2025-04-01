  • 16 апреля 202516.04.2025среда
  • USD82,3003
    EUR93,6844
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

Делегация Тюменской области работает на выставке "Нефтегаз–2025" в Москве

Экономика, 14:15 16 апреля 2025

предоставлено Александром Васильевым

Делегация Тюменской области – представители Ассоциации "Нефтегазовый кластер" и Инвестиционного агентства Тюменской области — работает на XXIV Международной выставке "Нефтегаз-2025.Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса". Она проходит с 14 по 17 апреля.

"Проводим переговоры с потенциальными участниками кластера и уже действующими компаниями по реализации новых проектов. В частности, у нас уже прошли переговоры с компанией "Эпик 380" из Нижневартовска о вступлении в ассоциацию. Мы рассказали об инструментах поддержки, которыми они могут воспользоваться для эффективной реализации своих проектов. В рамках деловой программы представим доклад по достижению технологической независимости ТЭК", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Напомним, в Нефтегазовый кластер входят 196 компаний из 26 регионов страны. Участники ассоциации оперативно отвечают на новые вызовы отрасли, работают над повышением эффективности добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера. Производственные, сервисные компании пользуются всеми инструментами поддержки в рамках функциональной карты Минпромторга РФ.

"Доводить компании до контрактов, удовлетворять запросы заказчиков, загружать производственные мощности, привлекать средства в бюджет региона, создавать новые рабочие места – приоритеты работы кластера", - подчеркнул Александр Васильев.

Заместитель гендиректора регионального инвестагентства Игорь Смолягин делится с участниками выставки информацией о мерах поддержки инвесторов, которые планируют локализовать производств на территории региона. Это льготная аренда земли, поручительство Гарантийного фонда, льготные кредиты, программа кешбэка оборудования и многое другое.

"22 предприятия Нефтегазового кластера получили региональную поддержку в виде предоставления земельных участков, субсидий и инвестзаймов на сумму 155 миллионов рублей за все время существования кластера", - сказал Смолягин.

По информации организаторов выставки "Нефтегаз-2025", в этом году на площади 60 тыс. кв. м принимают участие более 1 тыс. компаний из Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, КНР, Беларуси и Кореи, Турции, Узбекистана и Франции, России. Китай представлен национальной экспозицией.

Предприятия предлагают решения в области КИП и автоматизации, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа. Компании делятся опытом внедрения современных технологий и инжиниринга.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Васильев , выставка , инвестиционное агентство Тюменской области , нефтегазовая отрасль , нефтегазовый кластер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 16.04.2025Тюменские бизнес-объединения помогут преодолеть дефицит подрядчиков капремонта
14:15 16.04.2025Делегация Тюменской области работает на выставке "Нефтегаз–2025" в Москве
13:53 16.04.2025Тюменская компания расширяет линейку модульных зданий
12:47 16.04.2025Тюменский завод начнет применять лазер для резки листового металла

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора