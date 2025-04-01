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141 лифт заменят в многоквартирных домах в Тюменской области до конца года

Общество, 14:04 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Замена 141 лифта запланирована в Тюменской области в 2025 году. Из них 110 лифтов обновит региональный оператор, еще 31 должны отремонтировать владельцы спецсчетов, сообщает региональный департамент ЖКХ.

В первом квартале текущего года Фонд капитального ремонта заменил 15лифтов. По 78 объектам заключили договоры, подготовлена документация для объявления аукционов еще по 17 лифтам.

Замена лифтов является одной из самых затратных статей программы капитального ремонта. Стоимость оборудования и работ за 10 лет выросла почти вдвое и составила порядка 4 млн рублей.

При капитальном ремонте полностью меняются кабина, лебёдка, двери, направляющие и автоматика лифтов. Подрядные организации выполняют косметический ремонт лифтовых помещений и шахт.

С момента старта программы капитального ремонта в Тюменской области заменили 1 тыс. 123 лифта в 353 многоквартирных домах. Общая стоимость работ превысила 2 млрд рублей.

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# капитальный ремонт , лифт , многоквартирные дома

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