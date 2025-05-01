  • 1 мая 20251.05.2025четверг
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер юго-западный

В Тюменском кампусе будут заниматься цифровыми исследованиями в энергетике

Общество, 10:48 01 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лабораторию цифровых исследований в энергетике откроют в межвузовском кампусе Тюмени. Работа будет направлена на сертификацию новых технологий и оборудования для энергетической отрасли, систем распределения и потребления электроэнергии, в частности для нефтегазовой сферы.

Сейчас над проработкой этой инициативы трудятся на кафедре электроэнергетики в Тюменском индустриальном университете.

"Мы будем использовать различные математические модели, разрабатывать подходы к интеграции новых видов электротехнических комплексов в Единую энергетическую систему. Также исследовать автономные и гибридные системы с накопителями электрической энергии. Все на уровне математических моделей. Чтобы понимать существующие ограничения новых технических решений в существующую систему без ущерба для потребителей и самой системы генерации", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" доцент, заведующая кафедрой электроэнергетики ТИУ Гузель Хмара.

Для лаборатории планируют закупить два дорогостоящих компьютера жесткого реального времени и другое сопутствующее оборудование. Сейчас ученые используют классический подход, когда составляется система дифференциальных уравнений и исследуется тот или иной процесс. Данный метод достаточно длительный, расчеты приходится осуществлять в течение нескольких дней. Машины же позволяют работать практически в том же времени, в котором происходят эти процессы. "Можно назвать оборудование таким центром обработки данных, который заточен именно под энергетические расчеты", - уточнила Гузель Хмара.

Заведующая кафедрой отметила, что аналогичные исследования проводятся в Томском политехническом университете и Новосибирском государственном техническом университете.

"Мы скорее будем дополнять их исследования, потому что у них свой список задач, у нас - свой. В научном плане сверхоткрытий не планируется, мы рассматриваем возможность создавать системы. Например, сертификацию новых технических решений, разрешительную документацию после исследования. Допустим, появилось новое техническое решение для внедрения в энергосистему, необходимо получить экспертное мнение. Считаю, что все технологии должны проходить всесторонние исследования, в том числе как они будут интегрированы в существующие энергосистемы. Так как каждая из них развивалась по-своему, соответственно у всех есть свои особенности режимов", - подчеркнула Гузель Хмара.

Напомним, кампус в Тюмени возводят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Строительство планируют завершить до 2028 года.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кампус , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:12 01.05.2025В Тюмени прошел митинг в честь годовщины присвоения звания "Город трудовой доблести"
10:48 01.05.2025В Тюменском кампусе будут заниматься цифровыми исследованиями в энергетике
10:03 01.05.2025Тюменцев приглашают на военно-тактическую игру лазертаг
09:14 01.05.2025Врачи без лекарств помогли тюменке избавиться от боли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора