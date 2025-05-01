В Тюменском кампусе будут заниматься цифровыми исследованиями в энергетике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лабораторию цифровых исследований в энергетике откроют в межвузовском кампусе Тюмени. Работа будет направлена на сертификацию новых технологий и оборудования для энергетической отрасли, систем распределения и потребления электроэнергии, в частности для нефтегазовой сферы.

Сейчас над проработкой этой инициативы трудятся на кафедре электроэнергетики в Тюменском индустриальном университете.

"Мы будем использовать различные математические модели, разрабатывать подходы к интеграции новых видов электротехнических комплексов в Единую энергетическую систему. Также исследовать автономные и гибридные системы с накопителями электрической энергии. Все на уровне математических моделей. Чтобы понимать существующие ограничения новых технических решений в существующую систему без ущерба для потребителей и самой системы генерации", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" доцент, заведующая кафедрой электроэнергетики ТИУ Гузель Хмара.

Для лаборатории планируют закупить два дорогостоящих компьютера жесткого реального времени и другое сопутствующее оборудование. Сейчас ученые используют классический подход, когда составляется система дифференциальных уравнений и исследуется тот или иной процесс. Данный метод достаточно длительный, расчеты приходится осуществлять в течение нескольких дней. Машины же позволяют работать практически в том же времени, в котором происходят эти процессы. "Можно назвать оборудование таким центром обработки данных, который заточен именно под энергетические расчеты", - уточнила Гузель Хмара.

Заведующая кафедрой отметила, что аналогичные исследования проводятся в Томском политехническом университете и Новосибирском государственном техническом университете.

"Мы скорее будем дополнять их исследования, потому что у них свой список задач, у нас - свой. В научном плане сверхоткрытий не планируется, мы рассматриваем возможность создавать системы. Например, сертификацию новых технических решений, разрешительную документацию после исследования. Допустим, появилось новое техническое решение для внедрения в энергосистему, необходимо получить экспертное мнение. Считаю, что все технологии должны проходить всесторонние исследования, в том числе как они будут интегрированы в существующие энергосистемы. Так как каждая из них развивалась по-своему, соответственно у всех есть свои особенности режимов", - подчеркнула Гузель Хмара.

Напомним, кампус в Тюмени возводят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Строительство планируют завершить до 2028 года.

Виктория Макарова