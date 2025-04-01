Более 3 тыс. мероприятий к 80-летию Победы пройдут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 3 тыс. мероприятий в год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества и Год героев пройдут в Тюменской области. Порядка 800 мероприятий придутся на первую декаду мая.

Об этом сообщил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров на тематическом брифинге 30 апреля.

"Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Это театральные постановки, концерты, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные событиям военного времени и Победе", — рассказал он.

В театре "Ангажемент" покажут спектакль "Зося", 7 мая в Тюменском драмтеатре представят премьеру — постановку "Завтра была война". 13 мая в Тюменской филармонии пройдет концерт с солдатскими песнями, а на 15 мая в Тобольском драмтеатре запланирована большая концертная программа "Размышления о Родине".

Еще один блок мероприятий составят различные фестивали и творческие конкурсы: чтецов "Бессмертный город", посвященный снятию фашистской блокады с Ленинграда, конкурс сценаристов, где готовились произведения патриотической тематики, "Письмо в 1941–1940-е годы" и конкурс "Читаем песню о войне", итоги которого будут подведены 9 мая на главной сцене на площади 400-летия Тюмени.

Третий блок мероприятий — музейные, выставочные и просветительские проекты. Это выставка "Именем Родины", которая открыта в музее Словцова, выставка "Герои вне времени" в областной научной библиотеке и новый проект, посвященный Тюменскому судостроительному заводу.

9 мая состоятся масштабные концертные программы и шествие "Бессмертного полка".

Вера Коршунова