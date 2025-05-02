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Репетиция парада Победы пройдет в Тюмени 2 мая

Общество, 11:38 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Репетиция торжественного прохождения войск, посвященного Дню Победы, состоится в Тюмени 2 мая. Начало – в 19 часов 30 минут. Свои действия отработают парадные расчеты подразделений Тюменского гарнизона и духовой оркестр.

Напомним, на время репетиций в центре города ограничат движение автомобилей. С 18 до 22 часов для транспорта закроют участок ул. Республики от Орджоникидзе до Челюскинцев и участок ул. Первомайская от Хохрякова до Ленина. Схемы объезда: улицы Герцена, Советская, Орджоникидзе, Володарского.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств в связи с прохождением пешей колонны участников по случаю репетиции торжественного прохождения войск парадных расчетов Тюменского гарнизона и духового оркестра.

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Еще одна репетиция парада Победы в областном центре запланирована на 6 мая. Начало в 19 часов 30 минут.

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# ограничение движения , парад Победы , репетиция

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