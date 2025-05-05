Тюменская интеллектуальная обработка входящих писем признана лучшей в стране

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Комплексная интеллектуальная обработка входящих писем и обращений граждан в правительстве Тюменской области" признан лучшим интеллектуальным проектом в государственных органах на премии кейсов цифровизации Directum Awards 2025.

По информации регионального департамента информатизации, в системе электронного документооборота и делопроизводства Тюменской области внедрены механизмы, использующие алгоритмы ИИ и машинного обучения для автоматизированного внесения документов, которые поступают в организации по электронной почте и на бумаге, и автоматической классификации обращений граждан по содержанию. Они позволяют на 50 % сократить время обработки одного документа.

Сейчас механизмом пользуются пилотные организации, в ближайших планах - тиражирование для всех участников СЭД.