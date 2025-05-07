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Диоксид азота, свинец, фенол, формальдегид обнаружили в пробах воздуха Тюмени

Общество, 15:41 07 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, свинец, фенол, формальдегид, бензол, марганец, аммиак, сероводород обнаружены в пробах воздуха Тюмени по итогам первого квартала 2025 г. Все образцы соответствуют гигиеническим нормативам, заверили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего проведено 70 лабораторных испытаний атмосферного воздуха в 21 мониторинговой точке. Исследования проводят в зоне жилой застройки, на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и вблизи автомагистралей.

Доля обращений граждан по качеству атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуха в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях за первый квартал составляет 1,4 % от всех письменных обращений.

Все они рассмотрены в рамках представленных полномочий или направлены по подведомственности.

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# воздух , Управление Роспотребнадзора

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