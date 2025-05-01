Эксперт рассказала тюменцам, как быстро продать автомобиль

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О том, как быстро продать автомобиль рассказал жителям Тюменской области эксперт портала объевлений. Чтобы привлечь внимание покупателей, важно правильно подготовиться: привести автомобиль в порядок, сделать качественные фотографии и выбрать подходящие инструменты продвижения.

По словам руководителя по развитию опыта частных пользователей в "Авито авто" Анастасии Докучаевой, начать надо с предпродажной подготовки.

"Как говорила Коко Шанель: "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление". Для начала стоит устранить недостатки по кузову и технической части. Подкрасить сколы, убрать "рыжики", поменять сломанные пластиковые элементы в интерьере и экстерьере, отполировать фары. Все это сделает автомобиль презентабельным, а значит и шансы продать его быстрее и дороже будут выше", - уточнила эксперт.

После уборки можно сделать качественные фотографии, ведь они – первое, на что обращает внимание покупатель. Снимать автомобиль лучше при естественном, мягком освещении, например, на закате или в пасмурную погоду. Яркое солнце или сумерки искажают цвет и "съедают" детали. Нужно сделать пять-семь фотографий: титульное фото с переднего правого угла, вид спереди, сзади и сбоку. Такое же количество снимков по интерьеру – вид передней панели, деталей, которые выгодно выделяют автомобиль – например, люк на крыше, премиальная отделка или аудиосистема.

Дополнительно можно снять короткое видео на две-три минуты. Достаточно показать автомобиль в движении, прокомментировать его состояние и особенности. Такие публикации получают больше просмотров и чаще приводят к звонкам.

"Описание должно быть информативным. Начните не с шаблонного "авто в хорошем состоянии", а с преимуществ. Расскажите про состояние, комплектацию, техобслуживание, количество владельцев – все это обязательно должно соответствовать действительности", - добавила Анастасия Докучаева.

Поможет продать автомобиль быстрее обновление фотографий – титульный снимок стоит менять каждую неделю. Это вернет интерес покупателей к объявлению. Если звонков и сообщений мало, может быть, дело в цене. Анализируйте рынок: возможно, цена выше или ниже актуального диапазона. Слишком дешевое предложение вызывает подозрения, слишком дорогое – отпугивает. Сравните свой автомобиль с похожими объявлениями на площадке, а лучше воспользуйтесь специальными сервисами. Например, "Авито оценка" позволяет узнать рыночную стоимость автомобиля.

Инструменты продвижения помогают сделать объявление заметнее и увеличить его охват. Услуги "До 2,5 или 10 раз больше просмотров" покажут автомобиль большему числу потенциальных покупателей. Можно выбрать продвижение на один день и получить максимальный эффект сразу или на неделю. "XL-объявление" и "Выделение цветом" визуально выделяют ваше предложение в ленте. Это особенно полезно, если конкуренция в вашем сегменте высокая. Услуга "Поднятие в топ поиска" возвращает объявление в начало списка.

Последний совет касается общения с потенциальными покупателями – это ответы на все входящие сообщения и звонки – скорость реакции имеет значение. Значительная часть пользователей предпочитает переписку.