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Брусчатку начали укладывать тюменские специалисты на аллее Дружбы в Краснодоне

Общество, 15:31 14 мая 2025

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Брусчатку начали укладывать специалисты из Тюменской области у памятника Ленину на аллее Дружбы в Краснодоне. На втором участке – вдоль аллеи рядом с гостиницей "Сибирь" – устанавливают бордюрный камень, сообщил глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

"Продолжаются работы по возведению фундамента для установки опор линий наружного освещения и прокладке инженерных сетей для системы видеонаблюдения. Работники также демонтируют штукатурку на подпорных стенках, которые проходят от танка до бывшего кинотеатра. В ближайшее время они установят армированный пояс вдоль стен. Это обеспечит дополнительную надежность конструкции. Уверен, что аллея Дружбы станет не только превосходным местом для отдыха жителей и гостей нашего города, но и символом крепкой дружбы между нашими регионами", - уточнил глава.

Он напомнил, что в этом же районе тюменские строители восстанавливают фасад Дворца культуры им. Молодой гвардии.

Отметим, благоустраивают аллею Дружбы по соглашению о сотрудничестве, которое подписали правительство Тюменской области и администрация Краснодонского округа в 2022 г.

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# благоустройство , Краснодон

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