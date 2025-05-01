На развязке Обход Тюмени - Червишевский тракт дважды перекроют съезды

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение на всех трех съездах транспортной развязки Обход г. Тюмени - Червишевский тракт будет перекрыто в ночь с 14 на 15 мая с 22 до 6 часов, и с 15 на 16 мая с 22 до 6 часов. Здесь подрядчик приступает к ремонту дорожного покрытия, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Работу ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Дорожным строителям предстоит заменить на съездах порядка 15 тысяч квадратных метров полотна. Работы будут проводиться ночью.

Автолюбителей призывают выбирать пути объезда заблаговременно, не нарушать правила дорожного движения.