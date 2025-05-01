  • 14 мая 202514.05.2025среда
  • USD80,5500
    EUR89,6956
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер восточный

На развязке Обход Тюмени - Червишевский тракт дважды перекроют съезды

Общество, 15:53 14 мая 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение на всех трех съездах транспортной развязки Обход г. Тюмени - Червишевский тракт будет перекрыто в ночь с 14 на 15 мая с 22 до 6 часов, и с 15 на 16 мая с 22 до 6 часов. Здесь подрядчик приступает к ремонту дорожного покрытия, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Работу ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Дорожным строителям предстоит заменить на съездах порядка 15 тысяч квадратных метров полотна. Работы будут проводиться ночью.

Автолюбителей призывают выбирать пути объезда заблаговременно, не нарушать правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дорожное строительство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , перекрытие движения , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 14.05.2025Ожидают одобрения от коллег и руководителя 63 % работающих тюменцев
16:59 14.05.2025Тюменские старшеклассники стали участниками патриотического квартирника
16:48 14.05.2025Аграриям Тюменской области возместят оплату труда и проживание практикантов
16:26 14.05.2025Викуловские волонтеры укрепляют противопаводковые насыпи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора