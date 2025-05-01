Фестиваль здоровья "Моя жизнь — моя ответственность" пройдет в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль здоровья "Моя жизнь — моя ответственность" пройдет в Тюменской области 16 и 18 мая, сообщает информационный центр правительства региона.

Жители трех городов региона смогут пройти обследования и проверить здоровье.

16 мая с 16 до 19 часов фестиваль пройдет в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске. Будет проводиться обследование кожных покровов дерматоскопом, осмотр полости рта с применением стоматоскопа и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

В это же время фестиваль пройдет в Ишиме. Местом станет спортивный комплекс "Центральный" (ул. Артиллерийская, д.23). Здесь местные жители смогут пройти обследование сердца на кардиокресле, измерить артериального и внутриглазного давления, узнать уровень глюкозы и гемоглобина, пройти тестирование на ВИЧ. Измерение артериального и внутриглазного давления.

Тюменцев будут ждать в ТРЦ “Кристалл” 18 мая с 14 до 17 часов. В программе – анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, биоимпедансометрия (анализ состава массы тела), измерение артериального давления, уровня глюкозы и холестерина. Для детей выступят аниматоры для детей, подготовлена бесплатная сладкая вата, аквагрим и творческий мастер-класс "Полезных фруктов и овощей". Пройдут концертная программа с ведущим и диджеем, викторина по вопросам здорового образа жизни с призами. Розыгрыш призов: наушники Marshall Major 4, портативные устройства, бутылки для воды, термосы и многое другое.

Событие приурочено к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который проводится 18 мая. Возрастное ограничение: 0+.