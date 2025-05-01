  • 17 мая 202517.05.2025суббота
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Ночь музеев в Ишиме посвятят 80-летию Победы

Общество, 14:21 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Торжественное открытие "Стены Памяти" пройдет возле музея "Городская управа" (ул. Ленина, 64) в Ишиме 17 мая. Около тысячи ишимцев принесли в музей портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны.

Эту памятную инсталляцию сотрудники музейного комплекса смогли установить при поддержке администрации города Ишима и депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна.

"В программе "Ночи музеев" запланированы также экскурсия по новой выставке "Портрет солдата", литературно-музыкальная композиция "Три истории о войне" и другие посвященные юбилею Победы акции", — сообщили в Ишимском музейном комплексе имени Ершова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , Ночь музеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 17.05.2025Поделиться своими произведениями приглашают тюменцев в литературно-музыкальную гостиную
16:48 17.05.2025Советы по выбору оригинального наряда на выпускной дала тюменский стилист
16:33 17.05.2025Месяц забывчивого читателя проходит в тюменских библиотеках
15:51 17.05.2025 Тюменская область увеличила оборот оптовой торговли на 64%

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора