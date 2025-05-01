Ночь музеев в Ишиме посвятят 80-летию Победы
Торжественное открытие "Стены Памяти" пройдет возле музея "Городская управа" (ул. Ленина, 64) в Ишиме 17 мая. Около тысячи ишимцев принесли в музей портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны.
Эту памятную инсталляцию сотрудники музейного комплекса смогли установить при поддержке администрации города Ишима и депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна.
"В программе "Ночи музеев" запланированы также экскурсия по новой выставке "Портрет солдата", литературно-музыкальная композиция "Три истории о войне" и другие посвященные юбилею Победы акции", — сообщили в Ишимском музейном комплексе имени Ершова.