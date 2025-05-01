Тюменских студентов и молодых специалистов приглашают на региональный этап "ГосСтарт.Стажировки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

К участию в региональном этапе программы "ГосСтарт.Стажировки" приглашают жителей Тюменской области. Они узнают, как устроена система управления изнутри, приобретут ценные навыки и знания, смогут завести полезные знакомства.

Заявки принимаются от студентов третьего курса и старше, молодых специалистов или действующих государственных или муниципальных служащих в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает Росмолодежь.

Заявиться на участие можно по ссылке до 30 мая. Стажировки пройдут с 7 июля по 29 августа 2025 года.