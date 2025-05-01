Гид на базе GigaChat проведет экскурсии для тюменцев в "Ночь музеев"
Интеллектуальный гид на базе GigaChat от Сбера будет доступен на выставке "Культурный слой" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени. Экскурсии состоятся в рамках акции "Ночь музеев", которая проходит в Тюменской области 16 и 17 мая.
ИИ-гид разработан Центром развития технологий AI совместно со студентами "Института опережающих технологий" Донского государственного технического университета и кураторами выставки современных тюменских художников "Культурный слой", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.