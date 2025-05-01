  • 16 мая 202516.05.2025пятница
  • USD80,3134
    EUR90,1011
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

Гид на базе GigaChat проведет экскурсии для тюменцев в "Ночь музеев"

Общество, 21:09 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Интеллектуальный гид на базе GigaChat от Сбера будет доступен на выставке "Культурный слой" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени. Экскурсии состоятся в рамках акции "Ночь музеев", которая проходит в Тюменской области 16 и 17 мая.

ИИ-гид разработан Центром развития технологий AI совместно со студентами "Института опережающих технологий" Донского государственного технического университета и кураторами выставки современных тюменских художников "Культурный слой", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , Ночь музеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:09 16.05.2025Гид на базе GigaChat проведет экскурсии для тюменцев в "Ночь музеев"
20:44 16.05.2025Школьница на самокате попала в ДТП в поселке Боровском
20:12 16.05.2025В "Боевом кадровом резерве Тюменской области" участвуют целые воинские подразделения
19:34 16.05.2025Проект "Здоровое село" пройдет в Исетском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора