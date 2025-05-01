Конференция, круглые столы и концерты пройдут в Дни славянской письменности и культуры в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл событий запланирован в рамках Дней славянской письменности и культуры в Тюменской области, открытие которых состоится 23 мая. В программе — научно-практическая конференция, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, концерты.

Международная научно-практическая конференция, посвященная решению современных проблем изучения и сбережения культурно-исторического наследия России, стартует в ДК "Нефтяник" в Тюмени 23 мая в 13 часов.

С приветственным словом и докладом "Миссионерско-просветительская деятельность равноапостольных Кирилла и Мефодия: цивилизационное значение для славянского мира, российской государственности и православного культурного наследия" выступит митрополит Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской духовной семинарии Димитрий.

Затем с докладами выступят писатели, доктора филологических, исторических, философских, социологических наук.

В Институте социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 23, ауд. 406) 20 мая в 15 часов 45 минут начнется круглый стол "Синтаксические штудии". 21 мая в аудитории 501 с 12 до 17 часов пройдет секция "Язык, этнос, нация, государство в многополярном культурном пространстве". Среди выступающих заявлены курсанты ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

22 мая в 13 часов в библиотеке Тюменского государственного университета на ул. Семакова, 18 откроется выставка рукописной и старопечатной кириллической книги к юбилею Аркадия Елфимова.

Круглый стол "Сказка П. П. Ершова "Конек-горбунок" в контексте русской традиционной культуры" пройдет в библиотеке на ул. Семакова, 18 24 мая с 10 до 12 часов. На нем представят доклады о поэтике, сказовых формулах, образе чернокнижника, персонажах произведения.

Тематические круглые столы пройдут во многих образовательных и культурных учреждениях. В муниципальных образованиях запланированы мастер-классы, викторины, конкурсы, выставки, концертные программы и другие события.

Подробности — в программе Дней славянской письменности и культуры в Тюменской области. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова