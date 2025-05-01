Три участка городских дорог в Тюмени ремонтируют по нацпроекту

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева | Фото: тг-канал Максима Афанасьева

Три участка городских дорог ремонтируют в Тюмени по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

В Калининском районе идет ремонт улиц Уездная — от Престольной до Александра Протозанова, а также проезда Воронинские горки — от Обхода города до дома №2 по улице Метелёвская. Общая длина отремонтированных покрытий составит около 4,9 км.

Приводится в нормативное состояние и важная транспортная магистраль Восточного района — улица 30 лет Победы на участке между улицами Мельникайте и Пермяков длиной около 1,7 километра.

В ходе ремонта планируется обновить старые слои асфальтобетона, заменить или исправить бортовые камни, восстановить положение крышек смотровых и дождевых колодцев, провести локальные работы по восстановлению тротуаров. Установить новые дорожные знаки, уложить свежий слой асфальта и нанести новую дорожную разметку.

"Обеспечение высокого качества автодорог и безопасность всех участников дорожного движения остаются приоритетными направлениями проводимых мероприятий", - подчеркнул глава города.