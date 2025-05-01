В Тюменской области более около 6 тыс. жителей пострадали от укусов клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 936 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей на 20 мая. Из них 1 тыс. 389 - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона случаи присасывания клеща зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области, наибольшее количество - в Тюмени и Тюменском районе (2458), в Тобольске и Тобольском районе (744).

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. На сегодняшний день зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

Привиться от клещевого энцефалита можно в медицинских организациях по месту жительства или в частных медицинских центрах. В 2025 году вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 80 тыс. 966 человек, из них 25 тыс. 799 - дети до 14 лет.

С начала эпидсезона в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора исследовано от населения 700 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3,1% случаях, возбудитель клещевого боррелиоза - в 13,6%.

Напомним, медицинскую помощь по поводу присасывания клещей жителям г. Тюмени окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, д. 54 А). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.