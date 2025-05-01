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216 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Тюменском макрорегионе обеспечат надежным электроснабжением

Общество, 18:25 21 мая 2025

Компания «Россети Тюмень» | Фото: Компания «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" подготовилаэлектросетевой комплекс Тюменской области, Югры и Ямала к проведению Основного и Единого государственных экзаменов, которые пройдут в период с 21 мая по 16 июня.

Надежным электроснабжение будут обеспечены 216 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Всего в 2025 году в Тюменском макрорегионе государственные экзамены сдадут более 77 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников.

В преддверии выпускных испытаний энергетики России провели осмотры энергооборудования и ЛЭП, задействованных в схеме электроснабжения аттестационных площадок, проверили действующиесхемы питания образовательных учреждений и разработали резервные.

Для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий энергокомпания организовалавзаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.

К реагированию на возможные нештатные ситуации и ликвидации технологических нарушений в трех регионах подготовлены 194 бригады в составе 872 человек и более 400 единиц техники.

При необходимости энергетики задействуют 85резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,5 МВт.

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# ЕГЭ , Россети Тюмень

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