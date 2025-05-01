60 команд примут участие в семейных соревнованиях "Артёмовский рубеж"
Комплексные соревнования "Артёмовский рубеж" для семей Тюменской области пройдут в стрелковом клубе "Стальной азарт" 24 мая.
В них примут участие около 60 команд, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Участников ждут несколько блоков: инструкторский, историко-просветительский и практико-прикладной блоки, огневая подготовка. Команды покажут навыки в оказании первой помощи, управлении БПЛА, стрельбе из карабина и пистолета и другие.