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60 команд примут участие в семейных соревнованиях "Артёмовский рубеж"

Спорт, 08:14 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные соревнования "Артёмовский рубеж" для семей Тюменской области пройдут в стрелковом клубе "Стальной азарт" 24 мая.

В них примут участие около 60 команд, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участников ждут несколько блоков: инструкторский, историко-просветительский и практико-прикладной блоки, огневая подготовка. Команды покажут навыки в оказании первой помощи, управлении БПЛА, стрельбе из карабина и пистолета и другие.

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