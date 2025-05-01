Молодых госслужащих из Тюменской области приглашают на форум "Территория смыслов"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тематической смене "Служение" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" могут принять участие молодые госслужащие из Тюменской области. Событие пройдет в Московской области в мастерской управления "Сенеж" с 31 июля по 4 августа.

Смена "Служение" ориентирована на молодых государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, работников бюджетных учреждений, участников военной операции, членов Поискового движения России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и молодых врачей из зоны спецоперации.

Участники форума обсудят суверенитет страны, защиту национальных интересов и ответственность за будущее Отечества, пишет КП-Тюмень.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно до 31 мая.