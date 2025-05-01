  • 25 мая 202525.05.2025воскресенье
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

Молодых госслужащих из Тюменской области приглашают на форум "Территория смыслов"

Общество, 11:39 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тематической смене "Служение" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" могут принять участие молодые госслужащие из Тюменской области. Событие пройдет в Московской области в мастерской управления "Сенеж" с 31 июля по 4 августа.

Смена "Служение" ориентирована на молодых государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, работников бюджетных учреждений, участников военной операции, членов Поискового движения России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и молодых врачей из зоны спецоперации.

Участники форума обсудят суверенитет страны, защиту национальных интересов и ответственность за будущее Отечества, пишет КП-Тюмень.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно до 31 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госслужащие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 25.05.2025Круглый стол "Пропавшие без вести" пройдет в ялуторовском музее
14:28 25.05.2025Медиапроект про взаимоотношения родителей и подростков запускают в Тюмени
13:59 25.05.2025На тюменских трассах усилят контроль с началом летних каникул
13:04 25.05.2025Спрос на вакансии с оплатой связи в Тюменской области вырос на 123 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора