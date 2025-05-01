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Тюменцы участвуют в создании стратегии по работе с участниками молодежных форумов

Общество, 19:23 28 мая 2025

из личного архива Богданы Уткевич | Фото: из личного архива Богданы Уткевич

В создании стратегии по работе с участниками молодежных форумов, которая проходит в центре знаний "Машук" Пятигорска, участвуют лидеры молодежной политики Тюменской области. Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева, студентка второго курса ТюмГу Богдана Уткевич и ещё более 100 человек из 60 регионов России обсуждают то, как поддерживать участников форума после его окончания. А также сопровождение участников в системе молодёжной политики и выстраивание сильного молодёжного сообщества в регионах, привлечение новой целевой аудитории.

"Думаю, наша работа получилась продуктивной и скоро все идеи будут реализованы. Я состою в экспертном клубе "Гагарин" и здесь мы обсуждаем, в том числе, его стратегическое развитие, тему наставничества, создание регионального сообщества выпускников форумов Росмолодёжи", - поделилась Богдана Уткевич.

из личного архива Богданы Уткевич | Фото: из личного архива Богданы Уткевич

С учетом запросов молодёжного сообщества на семинаре сформируют рекомендации по сопровождению участников форумов и программ Росмолодёжи.

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# Росмолодежь

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