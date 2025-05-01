ВТБ зафиксировал рост мошенничества, нацеленного на молодежь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала 2025 года мошенники активно манипулируют доверием несовершеннолетних, чтобы получить доступ к их деньгам или финансам родителей. Число хищений, по данным ВТБ, удвоилось по сравнению с прошлым годом.

"Мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь, - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. - Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости".

В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период, считает Дмитрий Ревякин.

"Основная рекомендация родителям — объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в мессенджерах и устанавливать подозрительные приложения. Также полезно будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей", - сказал он.

Эксперты ВТБ определили наиболее распространенные мошеннические уловки для обмана несовершеннолетних. Активно предлагаются поддельные онлайн-вакансии. Злоумышленники предлагают молодым людям лёгкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Кроме того, жертв вовлекают в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование его банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.

Широко применяется запугивание через телефонные звонки. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, утверждают, что родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Цель — вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.

Мошенники также намеренно распространяют ложную информацию в молодёжных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.

Злоумышленники создают фальшивые акции, выигрыши или предлагают приобрести игровую валюту. Для получения "приза" или бонусов подростков просят ввести данные банковской карты или перевести деньги. В результате дети теряют собственные средства или доступ к аккаунтам.

Под предлогом "повышения защиты" или помощи мошенники убеждают ребенка установить программы для удаленного доступа. Это позволяет злоумышленникам получить контроль над смартфоном и банковскими приложениями родителей, что приводит к хищению средств с их счетов.

