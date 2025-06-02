В Тобольске молодые семьи направляют федеральную субсидию на погашение ипотеки

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241 семья Тобольска стала участником федеральной программы поддержки молодых семей, направленной на улучшение жилищных условий. Из областного бюджета по данной программе выделено 50,1 млн рублей в 2024 г.

Глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях написал: "43 семьи получили свидетельства на приобретение или строительство жилья на общую сумму 49,4 миллионов рублей. 42 семьи уже улучшили свои жилищные условия, из них: 17 направили средства на погашение ипотеки. 20 приобрели жилье по договорам купли-продажи. Одна семья использует эскроу-счет для долевого строительства. Еще четыре - строят собственные дома".

t.me/vagintobolsk t.me/vagintobolsk

По программе поддержки молодых семей 1 тыс. 594 семьи Тобольска улучшили жилищные условия с 2006 г.