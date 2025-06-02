В Тобольске молодые семьи направляют федеральную субсидию на погашение ипотеки
241 семья Тобольска стала участником федеральной программы поддержки молодых семей, направленной на улучшение жилищных условий. Из областного бюджета по данной программе выделено 50,1 млн рублей в 2024 г.
Глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях написал: "43 семьи получили свидетельства на приобретение или строительство жилья на общую сумму 49,4 миллионов рублей. 42 семьи уже улучшили свои жилищные условия, из них: 17 направили средства на погашение ипотеки. 20 приобрели жилье по договорам купли-продажи. Одна семья использует эскроу-счет для долевого строительства. Еще четыре - строят собственные дома".
По программе поддержки молодых семей 1 тыс. 594 семьи Тобольска улучшили жилищные условия с 2006 г.