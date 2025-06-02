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Интроскоп и два металлодетектора установят на тюменском автовокзале

Общество, 19:46 02 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ещё один интроскоп и два металлодетектора установят к середине июля на тюменском автовокзале для безопасности посетителей. Это значительно ускорит процесс досмотра граждан, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В июне на тюменском автовокзале запланировано открытие общественного туалета в здании. Подрядчики уже выполнили все работы, остались организационные моменты. Туалет будет доступен для всех посетителей автовокзала.

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В настоящее время подрядчики приступили к ремонту входной группы. Им предстоит полностью заменить облицовочный кафель и отремонтировать пандус. Кроме того, станет доступнее путь от перрона высадки пассажиров к зданию автовокзала. Его предстоит сделать пологим без каких-либо препятствий для маломобильных пассажиров.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

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# автовокзал , Главное управление строительства Тюменской области

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