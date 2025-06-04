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Бизнес и медиасообщества Тюменской области обсудят новеллы законодательства о защите персональных данных и рекламе

Общество, 12:26 04 июня 2025

предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Конференция "Бизнес и медиа: нововведения в медийных регуляциях" состоится в музейном комплексе имени И. Я. Словцова 10 июня. Начало - в 12 часов в зале "Амфитеатр".

В программе – обсуждение полезных для предпринимателей региона нововведений в системе правил и механизмов, регулирующих деятельность средств массовой информации. Анализ наиболее частых нарушений и судебной практики. Эксперты также расскажут о проверенных способах защиты репутации бизнеса от появления в публичной плоскости недостоверной и фейковой информации.

Планируется, что старт конференции дадут директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

В числе выступающих будут представители управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, Адвокатского бюро.

Количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие здесь.

Возрастное ограничение: 18+

Организатор мероприятия ГАУ ТО "ТРИА "ТюменьМедиа".

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# законодательство , конференция , медиа

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