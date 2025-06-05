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В Тюменской области модернизированы семь подстанций, питающих свыше 9 тысяч жителей региона

Общество, 16:27 05 июня 2025

Пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" организовали удаленный контроль оборудования на семи подстанциях 35 кВ в Тюменской области: "Арболитовая", "Жданово", "Иваново", "Коркино", "Масали", "Нефтяник" и "Ситниково". Питающие центры обеспечивают электроэнергией 9 тысяч жителей и около 30 социально значимых объектов в Армизонском, Омутинском, Упоровском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе.

В ходе работ на подстанциях энергетики установили комплектные распределительные устройства в модульном исполнении, разъединители и выключатели 35 кВ, а также выполнили монтаж и наладку современных систем связи. Благодаря проведенным мероприятиям оперативный персонал может из центра оперативно-технологического управления в Тюмени контролировать функционирование коммутационных аппаратов и отслеживать ход переключений в режиме реального времени.

Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервной схеме. Стоимость проекта составила более 690 млн рублей.

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