Тюменским дачникам рассказали, как спасти посадки от летней жары

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жаркая погода может приводить к перегреву почвы и губительно действовать на растения. Чтобы этого не происходило, агроном филиала Россельхозцентра по Тюменской области Елена Шадрина дала советы дачникам, как спасти свои посадки.

Она уточнила, что жарким летом риск перегрева возникает на на открытом, так и закрытом грунте. В теплицах почва сильно перегревается, и корневая система томатов, перцев и огурцов не может усвоить все необходимые питательные вещества.

"Лучший способ снизить температуру - мульчирование грунта скошенной травой. Траву лучше всего брать подвяленную, а если свежую, то рассыпать тонким слоем, подальше от стебля, и в течение сезона добавлять. Мульча спасает от перегрева, задерживает влагу, сдерживает рост сорняков. Грунт остаётся рыхлым и не пересыхает", - рассказала Елена Шадрина.

Она добавила, что мульча также защищает растения от вредителя совки, гусеница которой часто выгрызает круглые отверстия в томатах и перцах.

Применять мульчу можно и в клумбах - тогда помимо пользы для почвы, снижается частота прополки, и цветник всегда выглядит ухоженно, отметила Елена Шадрина.