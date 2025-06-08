Тюменцев просят не устанавливать приложения из неофициальных источников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев просят не устанавливать приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. Мошенники используют поддельные мобильные игры, социальные сети и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, чтобы обмануть детей.

Об этом эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин рассказал tmn.aif.ru. По его данным, количество атак на Android-устройства российских пользователей, где вредоносные файлы маскируются под популярные детские игры, возросло почти на 60% в первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, речь идет о подделках под такие игры, как Minecraft, Roblox, Brawl Stars и Genshin Impact.

Кроме того, число атак, в которых злоумышленники выдают зловредное ПО за чит-коды, увеличилось почти в три раза. Злоумышленники также используют модификации популярных игр для распространения вредоносного ПО. Например, загрузчик Necro для Android может скачивать и запускать другие вредоносные компоненты на зараженных устройствах.

"Основной вектор заражения Android-смартфонов — это приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. Злоумышленники также активно рассылают вредоносные программы через мессенджеры, используя различные приманки. Мы рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять приложениям доступ к конфиденциальным данным без необходимости. Установка защитного решения на мобильное устройство поможет минимизировать риски заражения", — резюмировал Дмитрий Калинин.